Für die Hochzeit seiner Tochter Isha hat sich Ölmogul Mukesh Ambani nicht lumpen lassen! Sogar Superstar Beyoncé (37) sowie Nick Jonas (26) und seine Frau Priyanka (36) hatten im Rahmen der mehrtägigen Feierlichkeiten einen Auftritt. Doch nicht nur das Minikonzert von Queen Bey dürfte den Brautvater ein sehr stolzes Sümmchen gekostet haben. Wie kann sich Mukesh das nur leisten? Ganz einfach: Mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet rund 35 Milliarden Euro ist er der reichste Mann Indiens.

Wie das Nachrichtenunternehmen Bloomberg berichtet, soll der eine Woche lang andauernde Hochzeits-Marathon der beiden Unternehmer Isha Ambani und Anand Piramal mit knapp 90 Millionen Euro zu Buche schlagen. Doch die Trauung ist nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine logistische Herausforderung: Tatsächlich wurden so viele Gäste eingeladen, dass fünf komplette Fünf-Sterne-Hotels gebucht und 100 Flugzeuge bereitgestellt werden mussten. In der Stadt Udaipur landeten wegen der sogenannten Vor-Hochzeitsfeier täglich bis zu 50 Flieger mehr als sonst. Laut der Nachrichtenagentur Reuters gab es sogar eine eigens für die Feierlichkeiten programmierte App, in der man unter anderem Informationen zum Ablauf der einzelnen Programmpunkte finden konnte.

Die eigentliche Trauung findet am 12. Dezember in Mumbai im Anwesen der Familie statt. Dieses ist 173 Meter hoch, umfasst 27 Etagen und verfügt über eine eigene Privatklinik. Doch die Ambanis bedenken bei all dem Luxus auch ihre Mitmenschen: Sie sollen rund 61.200 Mahlzeiten gespendet haben. Außerdem planen sie, lokale Künstler mit einer eigenen Ausstellung zu unterstützen.

Getty Images Isha Ambani in New York City

Anzeige

Varinder chawla / MEGA Nita und Mukesh Ambani mit Hillary Clinton (m.) in Udaipur, Indien

Anzeige

Getty Images Impressionen der Hochzeit von Isha Ambani und Anand Piramal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de