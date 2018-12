Pete Davidson (25) scheint sich nach der Trennung von Ariana Grande (25) wieder auf Partnersuche begeben zu haben! Nach nur vier gemeinsamen Monaten hatte das Paar Mitte Oktober überraschend seine Verlobung aufgelöst. Daraufhin riss Pete im TV zwar Witze über das Liebes-Aus, Paparazzi erwischten den Comedian aber auch offensichtlich niedergeschlagen in der Öffentlichkeit. Nun begibt sich der 24-Jährige aber wieder auf Brautschau: Anfang der Woche wurde er mit einer Unbekannten beim Dinner-Date gesehen!

TMZ liegen Fotos vom Montagabend vor, auf denen Pete in einem Restaurant in New York einer brünetten Schönheit gegenübersitzt. Wer die Dame genau ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Seit der Beziehungspleite mit Ariana Grande sei es aber das erste Mal, dass man ihn mit einer anderen Frau in der Öffentlichkeit gesehen hat. Insider bestätigen außerdem, dass er seit Kurzem tatsächlich wieder date und dass es ihm nach seiner seelischen Talfahrt wieder besser gehe.

Auch Ariana Grande macht nach der Trennung von Pete offensichtlich verschiedene Phasen durch. Während sie ihren Fans noch vor einigen Wochen strikt davon abgeraten hatte, sich jemals zu verloben, entschuldigt sie sich im Video zu ihrer Hit-Single "Thank U, Next" bei ihrem Ex. In dem Clip schreibt sie in ihr Tagebuch neben ein Pärchen-Foto: "Sorry, dass ich einen Rückzieher gemacht habe."

Splash News Pete Davidson kurz nach der Trennung von Ariana Grande im Oktober 2018

Doug Peters / Empics / ActionPress Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Supplied by WENN.com Pete Davidson bei "Saturday Night Live"

