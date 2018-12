Das hatte sie sich sicherlich anders vorgestellt! Evelyn Burdecki (30) träumte von sinnlich roten Lippen – und das ganz ohne die Hilfe von Lippenstift. Aus diesem Grund besuchte die Ex-Bachelor-Kandidatin vor Kurzem eine befreundete Kosmetikerin und unterzog sich einem schmerzhaften Beauty-Eingriff. Doch die Behandlung führte nicht zu dem gewünschten Ergebnis – im Gegenteil: Weil ihre Lippen aufplatzten, musste die Blondine sogar in die Notaufnahme!

Der Reality-TV-Star hat sich die Lippen dauerhaft pigmentieren lassen. Ihre Erwartung: permanent rote Lippen – doch letztendlich bekam sie eine Infektion. Kurz nach dem Eingriff ging es für die Blondine direkt in den Flieger nach Los Angeles. Und dort passierte es: Durch die umherfliegenden Bakterien bekam Evelyn eine Infektion. "Ich habe am Ende des Fluges gemerkt, irgendwas stimmt nicht", erklärte die Bachelor in Paradise-Teilnehmerin bei Guten Morgen Deutschland zu ihrem Horrorerlebnis.

Das Ganze war sogar so schlimm, dass das TV-Gesicht in die Notaufnahme musste. "Es haben sich Krusten gebildet. Es waren ja nicht nur die Schwellungen. Da war Karneval auf meinen Lippen", erzählte sie weiter. Nach einer Spritze ließen die Beschwerden zwar schnell wieder nach, doch die 30-Jährige habe aus dem Vorfall gelernt: "Der liebe Gott hat mir eine Strafe gegeben, ich finde meine Lippen jetzt gut so, wie sie sind."

