Bachelor-Kandidatin Cecilia Asoro war schon häufiger im TV zu sehen! Kommenden Januar wird die Beauty gemeinsam mit 19 Mitstreiterinnen um die Gunst von Rosenkavalier Andrej Mangold (31) buhlen. Wenige Monate zuvor hatte sie schon mal an einem Kuppelformat teilgenommen und war Kandidatin bei Take Me Out – und so manchem Zuschauer dürfte sie aus einer weiteren Show bekannt sein: Cecila war eines von Heidi Klums (45) "Meedchen"!

Zweimal versuchte die 22-Jährige bereits ihr Glück bei Germany's next Topmodel: Vor drei Jahren schaffte Cecilia es in die 10. Staffel der Castingshow! Sie scheiterte jedoch, kurz bevor sie die Top 20 erreichen konnte. Doch die Kellnerin gab so schnell nicht auf: Ein Jahr später unternahm sie einen weiteren Versuch, um Heidi von sich zu überzeugen – doch wieder klappte es nicht.

Ob sie bei "Bachelor" Andrej mehr Glück haben wird? Zumindest scheint das Nachwuchs-Model mit ihren nigerianisch-italienischen Wurzeln genau seinem Beuteschema zu entsprechen! "Mein Typ Frau ist eigentlich dunkelhaarig. Und auch vom dunkleren Hauttyp. Und die Augen. Ich stehe eigentlich auf den dunklen Typ Frau", beschrieb der 31-Jährige im Interview mit RTL seine Traumfrau.

Facebook / Heidi Klum Ein Teil der "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen von 2015

MG RTL D Cecilia Asoro, Bachelor-Kandidatin

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

