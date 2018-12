Ihr kleines Baby wird immer größer: 2015 erblickte Kim Kardashian (38) und Kanye Wests (41) zweites Kind Saint das Licht der Welt. Nach Töchterchen North kam ein zweiter Mann ins Haus Kardashian-West. Jetzt feierte der kleine Racker seinen dritten Geburtstag und Mama Kim wird bei diesem Gedanken ganz schön melancholisch. In einem niedlichen Social-Media-Post drückt die Unternehmerin ihr ganzes Mama-Glück aus!

Via Instagram teilte der Keeping up with the Kardashians-Star jetzt ein putziges Bild von ihrem Sohnemann. "Alles Gute an meinen absoluten Lieblingsjungen Sainty Joon. Ich muss etwas unglaublich Besonderes gemacht haben, dass ich dich als Sohn verdiene", kommentierte die 38-Jährige mit einem lachenden und weinenden Auge den lässigen Schnappschuss ihres Sprosses.

Erst vor wenigen Monaten postet auch Daddy Kanye das erste Privat-Pic seines Sohnes auf der Fotoplattform. Bei einer gemeinsamen FaceTime-Session präsentierte der Musiker seinen kleinen Mann mit einem zuckersüßen Lächeln. Vor allem Kim war bei diesem Anblick total aus dem Häuschen und schrieb "Meine Babys" unter dem Beitrag.

Instagram / kimkardashian Saint West

Anzeige

Splash News Reality-Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West

Anzeige

Getty Images Kanye West und Söhnchen Saint auf einem Baseballfeld in Chicago

Anzeige

Wie findet ihr Kims Geburtstagsworte an Sainty? Total süß! Na ja, geht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de