Sie waren getrennt – und haben jetzt wohl wieder zusammengefunden! Erst in der vergangenen Woche sorgten Dani Dyer und Jack Fincham mit ihrem Beziehungs-Aus für Aufregung. Mit einer Instagram-Story teilte die 22-Jährige mit, dass sie und ihr Liebster sich nach sechs Monaten Beziehung getrennt haben, jedoch weiterhin Freunde bleiben wollen. Lange hielt diese Entscheidung offenbar nicht, denn jetzt verdichten sich die Hinweise, dass die beiden wieder zusammen sind!

Von den Love Island-Gewinnern tauchten jetzt neue Bilder auf – und diese fachten Spekulationen an, ob zwischen den beiden wieder alles in Ordnung ist. Auf den Schnappschüssen sind Dani und Jack zusammen in einem Auto zu sehen. Beide lachen, haben Spaß und wirken sichtlich vertraut. Doch die vermeintliche Bestätigung kommt nicht von Dani selbst, sondern von ihrem Vater: Wie Daily Mail berichtet, habe er in der "Jonathan Ross (58) Show" bestätigt, dass seine Tochter und Jack wieder ein Paar sind. Demnach hatten die beiden zwar Streit, doch Dani habe mit ihrer Nachricht in ihrer Insta-Story überreagiert und die Entscheidung, sich von Jack zu trennen, sofort wieder bereut.

Angesicht der neuen Bilder scheint zwischen den beiden zumindest Harmonie bestehen. Dani Dyer und Jack Fincham lernten sich in der britischen Version von "Love Island" kennen und lieben. Das Paar ging als Gewinner der diesjährigen Staffel nach Hause.

Getty Images Jack Fincham und Dani Dyer im Oktober 2018 auf einer Party

Getty Images Jack Fincham and Dani Dyer bei einem "Love Island"-Photocall

Getty Images Jack Fincham und Dani Dyer bei einem "Love Island"-Photocall in London

