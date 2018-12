Man sollte meinen, dass Frank Thelen (43) beruflich am Ziel seiner Träume angekommen ist. Als Geschäftsführer der Risikokapital-Firma Freigeist Capital jongliert er täglich mit Beträgen im sechsstelligen Bereich – mindestens. Auch bei Die Höhle der Löwen schließt er regelmäßig Deals mit ambitionierten Gründern ab. Doch obwohl der 43-Jährige schon auf einer absoluten Erfolgswelle reitet, hat er noch große Pläne: Er hofft, in Zukunft mehrere hundert Millionen Euro Privatvermögen zusammenzubekommen.

Mit einem Vermögen von unter 50 Millionen sei Frank nicht unbedingt eine große Nummer in der Technologie-Branche. Das möchte er ändern und das Geld in kluge Köpfe investieren. "Um einen Prototypen zu bauen, benötigt es oft zehn Millionen oder mehr." Aktuell unterstütze seine Firma die Start-ups maximal mit einer Million Euro. Es gehe ihm allerdings keinesfalls darum, als Privatperson in Saus und Braus zu leben. "Luxus geht mir sonst wo vorbei", betont er gegenüber Gala.

Frank ist ein waschechter Selfmade-Millionär. Alles, was er besitzt, hat er sich selbst erarbeitet, denn er stammt aus ganz einfachen Verhältnissen. In seiner Jugend sorgten sich seine Eltern sogar um seinen beruflichen Werdegang. "Ich bin vom Gymnasium geflogen, habe ein abgebrochenes Studium und wenig Allgemeinwissen", erzählt er. Nach seinem Schulabschluss tat er sich schwer und war zwischenzeitlich ziemlich knapp bei Kasse. Am Ende hat er doch seinen Weg gefunden und übt heute einen Beruf aus, der ihn total erfüllt.

WENN Frank Thelen im Juli 2016 bei einem Pressetermin für "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Frank W. Hempel Frank Thelen bei "Die Höhle der Löwen"

21516164 Frank Thelen, "Höhle der Löwen"-Investor

