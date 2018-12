Dieses Jahr wird Samuel Rösch wohl so schnell nicht vergessen! Am vergangenen Sonntag begeisterte der Nachwuchssänger bei The Voice of Germany mit seiner Interpretation von Herbert Grönemeyers (62) "Der Weg". Mit der Performance schaffte es der 24-Jährige als einziger deutschsprachiger Künstler ins Finale der Castingshow. Doch nicht nur seine Karriere nimmt jetzt mächtig Fahrt auf, auch privat läuft es bei dem Sachsen hervorragend: Erst vor Kurzem trat er vor den Traualtar!

Samuel weiß genau, warum sein gefühlvoller Auftritt im "The Voice of Germany"-Halbfinale so gut ankam. "Der Song ist sehr tief und emotional, handelt von Verlust und Trauer. Da konnte ich mich besonders gut hineinversetzen, weil ich erst vor drei Monaten geheiratet habe", verrät der Musiker im Bild-Interview. Weitere Details über seine Gattin möchte der Brillenträger allerdings nicht verraten. Er offenbart jedoch, dass ihn seine Liebste bei seinem großen Traum kräftig unterstützt. So wird sie Samuel auch am Sonntag beim Finale live vor Ort die Daumen drücken: "Wenn ich gewinne, bin ich als Erstes bei ihr und meinen Eltern im Publikum."

Im Finale tritt Samuel gegen die verbliebenen Kandidaten Jessica Schaffler, Eros Atomus Isler und Benjamin Dolic an. Den Sieg hat er immer noch fest im Blick: "Dass ich der einzige deutschsprachige Sänger in der Runde bin, könnte für mich sprechen. Aber die Konkurrenz ist sehr stark", gibt der 24-Jährige zu.

© Sat.1/André Kowalski Samuel Rösch auf der "The Voice of Germany"-Bühne

© SAT.1/André Kowalski Jessica Schaffler, Eros Atomus Isler, Benjamin Dolic und Samuel Rösch, TVoG-Finalisten 2018

© Sat.1/André Kowalski Samuel Rösch bei "The Voice of Germany"

