Der Countdown läuft! Nach zahlreichen Blind Auditions und Battles mit Gänsehaut-Momenten startet am kommenden Sonntag das große Staffel-Finale von The Voice of Germany. Die vier Talente stehen bereits fest: Für Team Mark Forster (34) geht Jessica Schaffler an den Start, Smudo (50) und Michi Beck (51) schicken Eros Atomus Isler ins Rennen, Yvonne Catterfeld (39) setzt ihre Hoffnungen auf Benjamin Dolic und Neu-Juror Paddy Kelly (41) vertraut auf die Stimme seines Schützlings Samuel Rösch. Aber die vier Sänger bekommen bei ihren Auftritten Unterstützung – und zwar von internationalen Musik-Stars.

Sat.1 gab nun in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt, wer – zusammen mit den Finalisten – die Bühne rocken wird. Die Fernsehzuschauer dürfen sich unter anderem auf eine Performance von Herbert Grönemeyer (62) freuen, der erst vor Kurzem sein neues Album "TUMULT" herausbrachte. Auch der britische Pop-Star Olly Murs (34) wird einen seiner Hits zum Besten geben. Außerdem werden die "Lush Life"-Interpretin Zara Larsson (20), Schmusesänger Tom Odell (28), der dänische Chartstürmer Lukas Graham und Songwriterin Jess Glynne (29) auftreten. Letztere ist sogar eine Wiederholungstäterin.

Die Britin war im diesjährigen Viertelfinale zusammen mit ihrer Kollegin Dua Lipa (23) als VIP-Coach zu sehen. Außerdem unterstütze sie schon im Jahr 2015 das Team Fanta und sang ein Duett mit der Siegerin Jamie-Lee Krewitz.

Georg Wenzel/ActionPress Mark Forster, Michi Beck, Smudo, Michael Patrick Kelly und Yvonne Catterfeld

Anzeige

Getty Images Herbert Grönemeyer bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin

Anzeige

Bryan Steffy / Getty Images Lukas Graham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de