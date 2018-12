Prinz Jacques (4) und seine Schwester Prinzessin Gabriella (4) begeistern bei öffentlichen Auftritten regelmäßig die Royal-Fans. Ob in süßer Tracht wie beim traditionellen Sommer-Picknick im vergangenen September oder beim Nationalfeiertag der Monegassen vor wenigen Wochen – die Zwillinge bringen immer wieder Herzen zum Schmelzen. Pünktlich zum bevorstehenden Weihnachtsfest bezaubern die Kinder von Fürstin Charlène (40) und Fürst Albert (60) nun mit einem niedlichen Foto unterm Christbaum.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Charlène am Donnerstagabend eine goldige Aufnahme ihrer Zwillinge. Gewohnt verkuschelt sitzen Jacques und Gabriella unter einer prächtig geschmückten Tanne und schauen mit ihren blauen Augen ganz unschuldig in die Kamera. Die Vierjährige trägt ein schneeweißes Kleidchen mit goldenen Ballerinas, während ihr Brüderchen, seinen Mini-Anzug mit ein paar coolen Sneakers kombiniert. So läuten die beiden den Countdown zum Fest der Liebe ein. "Zwölf Tage bis Weihnachten", kommentierte ihre Mama den Beitrag.

Aber so brav, wie die Kids auf diesem Bild auch wirken, sie haben es – zumindest manchmal – faustdick hinter den Ohren. Erst kürzlich erklärte Charlène, dass Gabriella ein echter Freigeist sei und nur selten eine Pause einlege. Jacques sei zwar eher der ruhigere Part, doch als Duo halten sie ihre Eltern wohl ordentlich auf Trab.

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco an ihrem vierten Geburtstag

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco

Getty Images Prinz Jacques, Fürstin Charlène, Fürst Albert und Prinzessin Gabriella

