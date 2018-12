Es läuft gerade richtig rund in Nuras (29) Karriere! Im vergangenen Jahr stand die Rapperin noch zusammen mit ihrer ehemaligen SXTN-Bandkollegin Juju (26) auf der Bühne. Nun startet die Sängerin solo durch – mit Erfolg! Anfang des Monats bekam sie ihre allererste 1Live Krone in der Kategorie "Beste Künstlerin" überreicht. Füße hochlegen ist deswegen aber noch lange nicht bei ihr angesagt! Im Promiflash-Interview bei der Preisverleihung verrät Nura jetzt, was als nächstes bei ihr ansteht.

Ihre Fans werden die Beauty im kommenden Sommer ziemlich oft zu sehen bekommen: “Ich habe jetzt schon vier Festivals gepostet, aber ich bin jetzt bei elf", berichtet das Hip-Hop-Talent und erzählt weiter: “Die anderen darf ich noch nicht posten, aber ich hab krass geile Festivals – wirklich.” Ein Detail gibt die Berlinerin dann doch über ihre Auftritte preis: "Mein Bruder ist mein Tänzer."

Auf ihren Konzert-Marathon freut sich Nura schon riesig: "Das wird geil, einfach", schwärmt sie. Hättet ihr gedacht, dass sie fürs kommende Jahr für elf Festivals angefragt werden würde? Stimmt ab!

Getty Images Nura bei ihrer Dankesrede, 1Live Krone 2018

Instagram / nura030 Rapperin Nura, Juli 2018

Instagram / nura030 Nura, Rapperin

