Miriam Höller (31) ist auf dem besten Weg, wieder die Alte zu werden! In den vergangenen Jahren musste die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einige Schicksalsschläge verkraften. Sie verlor nicht nur ihre große Liebe Hannes Arch (✝48) durch einen Helikopter-Absturz, sondern brach sich bei einem Action-Shooting 2016 auch noch beide Füße. Der Genesungsweg war lang und beschwerlich. Doch nun ist die 31-Jährige wieder fit und bewies das ziemlich eindrucksvoll bei den "ProSieben Wintergames".

Am gestrigen Freitagabend ging das Model zusammen mit ihrem Team-Kameraden Joey Kelly (45) bei dem Sport-Wettkampf in Tirol an den Start. Nach der ersten Disziplin Kajak-Rodeln konnte sich das Duo durch seine grandiose Performance die Spitzenreiter-Position sichern – und das macht die Ex-Stuntfrau mächtig stolz. "Seit über zwei Jahren kämpfe ich so hart dafür, um wieder die 'alte Miri' zu werden und meine früheren körperlichen Leistungen abrufen zu können. Mit Global Gladiators, Ninja Warrior und den 'ProSieben Wintergames' kommt langsam der Erfolg zurück", schrieb sie auf ihrem Instagram-Account. Für sie sei das der persönliche Beweis, dass sich die vielen Tränen und das Kämpfen gelohnt hätten.

Auch privat geht es für Miriam wieder bergauf! Seit einigen Monaten ist sie wieder in festen Händen. Nate ist der neue Mann an ihrer Seite und macht die Sportskanone verdammt glücklich. "Auch, wenn alles, was kommt, ungewiss ist – eines weiß ich: Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte!", schwärmte sie im vergangenen August.

ProSieben/Willi Weber Miriam Höller bei den "ProSieben Wintergames"

Instagram / miriamhoeller Joey Kelly und Miriam Höller

Instagram / miriam.hoeller Miriam Höller und ihr Freund Nate

