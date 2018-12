Interessieren sich selbst die Einwohner nicht für die ProSieben Wintergames? Am vergangenen Freitag und am heutigen Samstag messen sich insgesamt 16 Promis – aufgeteilt in acht Zweier-Teams – im österreichischen St. Anton in sportlichen Wettkämpfen. Während die berühmten TV-Gesichter über den pulvrigen Schnee brettern und ihr Bestes geben, scheinen nur wenige Menschen das Live-Spektakel vor Ort mitverfolgen zu wollen: An der Strecke herrscht gähnende Leere!

Zugegeben, die Gemeinde in den Tiroler Alpen zählt garantiert nicht zu den bevölkerungsstärksten Plätzchen der Welt. Dennoch fällt auf, dass in der Nähe der Piste überraschend wenige Unterstützer stehen. Für die Twitter-Community Anlass genug, um sich darüber ordentlich lustig zu machen. "Da sind ja maximal 35 Zuschauer vor Ort. Sehr mau" oder "Wow, 20 Zuschauer an der Strecke", lauteten nur zwei der zahlreichen verwunderten Reaktionen. Dafür sorgen immerhin die anwesenden Supporter von dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer Thorsten Legat (50) für eine Menge Stimmung. "Kasallas zwölf Fans 'da draußen' machen aber auch Krach für 15", stellte ein Nutzer fest.

Die leeren Strecken spiegeln womöglich auch einfach nur die fehlende Begeisterung für das Sport-Spektakel wider. Denn so richtig kann das Format beim TV-Publikum nicht zünden. Der gestrige Show-Auftakt fuhr miese Quoten ein und auch für den heutigen zweiten Wettkampftag bleibt die Euphorie aus. "Die Werbung hat mehr galaktische Höhepunkte als die Sendung", fasste eine Userin auf Twitter ernüchternd zusammen.

ProSieben / Willi Weber David Odonkor, Ex-Fußballer

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Jasmin Wagner bei den "ProSieben Wintergames"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Miriam Höller, Stuntfrau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de