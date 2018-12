Nachdem Moderatorin Evelyn Weigert freiwillig das Handtuch warf, sprang Chethrin Schulze (26) kurzerhand bei den "ProSieben Wintergames" für sie ein. Doch die sie schied schon kurz nach dem Startschuss wieder aus: Die einstige Love Island-Kandidatin verletzte sich während der Live-Sendung im Einzel-Kajak und musste ärztlich behandelt werden. Die Diagnose: Rippenprellung – wie geht es Chethrin nun nach ihrem TV-Sturz und wird sie erneut an den Start gehen?

Am Morgen gab die 26-Jährige ihren Fans direkt via Instagram ein Gesundheits-Update: "Jetzt nach dem Aufstehen habe ich gemerkt, dass mein Arm ein bisschen eingeschränkt ist und das auch ein bisschen weh tut. Und ich habe die eine oder andere Prellung noch am Körper gefunden." Doch Chethrin will sich nicht unterkriegen und schon gar nicht ihren Teamkollegen Lucas Cordalis (51) im Stich lassen: "Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe bei den 'ProSieben Wintergames'. Das ist Wintersport, das ist allgemein natürlich eine gefährliche Sache. Aber ich werde heute Abend mein Bestes geben, ich werde mitmachen, ich gebe nicht auf, auch mit den Prellungen", beteuerte die energiegeladene Promi Big Brother-Kandidatin.

Trotz des Unfalls, nach dem sie kurz bewusstlos gewesen war, ist Chethrin über eines sehr froh: "Ich bin dankbar, dass ProSieben nicht gefilmt hat, wie ich mich verletzt habe, wie ich dort lag oder Sonstiges, sondern sofort in die Werbung gegangen ist", erklärte die selbst ernannte TV-Barbie und bedankte sich anschließend für die schnelle medizinische Versorgung.

ProSieben/Willi Weber Chethrin Schulze und Lucas Cordalis bei "Die ProSieben Wintergames"

ProSieben / Willi Weber Lucas Cordalis bei den ProSieben Wintergames 2018

ProSieben / Willi Weber Chethrin Schulze und Lucas Cordalis bei den ProSieben Wintergames

