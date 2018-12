Miriam Höller (31) ist überglücklich! Seit ihrem schweren Unfall vor zwei Jahren kämpfte sich die Stuntfrau Stück für Stück ins Leben zurück. Ihr selbst gestecktes Ziel war es, endlich wieder die "alte Miri" zu werden. Doch der Weg der Genesung war hart! Umso größer ist die Freude, dass sie endlich wieder ihrer großen Leidenschaft, dem Action-Sport nachgehen kann. Ihren Sieg bei den ProSieben Wintergames hat sie einzig und allein ihrem eisernen Willen zu verdanken.

"Du kannst dein Leben in der Routine verbringen oder ganz bewusst deine Komfortzone verlassen. Denn nur in der Unsicherheit existiert die Chance von Wachstum, Erfolg und Selbstbewusstsein", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin am Sonntag auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto, das sie und ihren Team-Kollegen Joey Kelly (45) mit den abgeräumten Trophäen zeigt.

Schon bei Global Gladiators bewies Miriam, dass sie wieder die Abenteuerlust gepackt hat. In Thailand stellte sie sich zusammen mit sieben anderen deutschen Promis verschiedenen Challenges. Am Ende schaffte sie es sogar ins große Finale und musste sich auf der Zielgeraden ihrem Rivalen Lucas Cordalis (51) nur knapp geschlagen geben.

ProSieben/Willi Weber Miriam Höller bei den "ProSieben Wintergames"

ProSieben/Willi Weber Joey Kelly und Miriam Höller, "ProSieben Wintergames"-Sieger 2018

Jochen Zick / ActionPress Miriam Höller beim Photocall für "Global Gladiators"

