Für Diane Kruger (42) wird es die erste Bescherung als Mama! Vor weniger als zwei Monaten sind die Schauspielerin und ihr Partner Norman Reedus (49) Eltern einer Tochter geworden. Während sie die Schwangerschaft erst nach hartnäckiger werdenden Gerüchten bestätigte, plauderte die Blondine nun offen über die Einzelheiten des Mutterdaseins. Dabei verriet sie auch, wie das Fest der Liebe mit dem Wonneproppen aussehen wird!

"Es ist das erste Weihnachten mit Baby, also möchte ich mit ihr und meinem Mann auf der Couch sitzen und einfach nur realisieren, wie verdammt glücklich ich bin", schwärmte sie kürzlich gegenüber E! News. Ein rauschendes Fest soll es 2018 im Hause Reedus-Kruger also nicht geben. Obwohl es ein besinnliches Xmas wird, wolle Diane aber trotzdem neue Familientraditionen einführen. Wie diese allerdings aussehen werden, verriet die sonst eher verschwiegene "Inglourious Basterds"-Darstellerin nicht.

Eine Auszeit im Kreise ihrer Familie hat sich die 42-Jährige außerdem redlich verdient, denn auch beruflich hatte Diane einiges zu tun: Mit dem Film "Aus dem Nichts", in dem sie die Hauptrolle spielte, räumte sie mit dem Regisseur Fatih Akin (45) zahlreiche Preise ab. "Ich bin in diesem Jahr für so vieles dankbar und ich bin wirklich überglücklich, dass ich dich, Norman Reedus, getroffen habe – und so viele himmlische Geschenke des Lebens mit dir teilen darf!", resümierte das Model die vergangenen Monate.

