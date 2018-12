Diane Kruger (42) gibt sich so offen wie nie! Vor einem Monat wurde die "Aus dem Nichts"-Darstellerin zum ersten Mal Mama. Bisher hüllte sich die Blondine in Bezug auf ihren Nachwuchs noch in Schweigen, äußerte sich weder zu ihrer Schwangerschaft noch zur bevorstehenden Geburt. Doch nun scheint alles anders: Die Schauspielerin erzählte nicht nur, dass sie eine Tochter bekommen hat – sie plauderte auch ganz ausführlich über ihr neues Leben als Mutter!

Mit E! News sprach die 42-Jährige über die kleinen und großen Veränderungen, die sie und ihren Liebsten Norman Reedus (49) im Alltag mit Kind erwartet haben: "Es ist schon chaotisch im Haus. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer werden könnte", musste sie zugeben. Trotzdem könnte sie aktuell nicht glücklicher sein: "Es ist ein großer Moment der Freude. Wir haben viel, wofür wir dankbar sein können. Es war ein wundervolles Jahr." In Zukunft freue sie sich nun einfach nur darauf, viel Zeit mit ihrer eigenen kleinen Familie zu verbringen.

Doch obwohl ihr Töchterchen ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, ist der Neu-Mami der Stress nicht anzusehen. Bei ihren jüngsten Auftritten auf dem roten Teppich machte Diane wie immer eine tolle Figur und präsentierte sich schon kurz nach der Geburt wieder rank und schlank. Von überflüssigen Schwangerschaftspfunden keine Spur!

SplashNews.com Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critic's Choice Awards 2018

Pascal Le Segretain / Getty Images Diane Kruger auf der Paris Fashion Week 2018

Splash News Diane Kruger, Schauspielerin

