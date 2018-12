Heute feiert ein Mini-Kardashian seinen Geburtstag: Reign Disick (4) – der Sohn von Kourtney Kardashian (39) und Scott Disick (35). Der Knirps ist der jüngste Spross des Ex-Paares, ihre älteren Kinder sind Mason (9) und Penelope (6). Der kleine Reign ist aber gar nicht mehr so klein, sondern mittlerweile ganz schön groß geworden. Passend zum Ehrentag des Reality-Sprosses zeigt euch Promiflash die niedlichsten Bilder des Geburtstagskindes!

Als Baby hatte ihn noch sein Bruder Mason in den Arm genommen und deutlich gemacht, dass er sein Brüderchen beschützt. Inzwischen kümmert sich Reign selbst um seine jüngere Cousine. Seine Tante Khloe (34) postete im Oktober ein Bild von ihrer Tochter True Thompson und ihrem Neffen, auf dem Reign die Arme um das Baby-Girl legt. Was außerdem auffällt: Die Haare von Kourtneys Sohn sind in den vergangenen Jahren ein gutes Stück gewachsen. Seine blonde Mähne ist mittlerweile so lang, dass sie ihm fast bis zur Brust reicht.

Heute feiert allerdings nicht nur ein Kardashian-Disick-Junge Geburtstag, sondern gleich zwei: Auch Mason wurde am 14. Dezember geboren, allerdings schon 2009. Die Brüder durften bereits ihre ersten Glückwünsche via Social Media entgegennehmen. Ihr Vater Scott schrieb auf seinem Instagram-Account zu einem Foto seiner beiden Söhne: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Lieben."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Mason, Penelope und Reign

Photographer Group / Splash News Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign Disick

Instagram / kourtneykardash Reign und Mason Disick

Instagram / kourtneykardash Reign Disick und True Thompson, Kinder von Kourtney und Khloe Kardashian

Instagram / lettheworldbewithyou Reign und Mason Disick



