Was für ein atemberaubender Schnappschuss! Lottie Moss (20), die Halbschwester des weltberühmten Models Kate Moss (44), zeigt sich ihren Fans oft in sexy Outfits – und lässt dabei auch gern mal ein paar Hüllen fallen. Das 20-jährige Model will in die großen Fußstapfen ihrer Schwester treten und befindet sich auf dem besten Weg dahin. Schon im Alter von 13 Jahren wurde sie entdeckt – jetzt wird sie immer mutiger. Im Netz zeigt sie sich oben ohne!

Vor Kurzem befand sich Lottie auf der karibischen Insel Barbados. Von dort postete sie den einen oder anderen Schnappschuss aus dem Urlaubsparadies. Darunter sind auch ein paar Fotos, die das Model in aufregender Bikinimode zeigen. Beim aktuellen Bild geht sie sogar noch einen Schritt weiter und legt das Oberteil ab! Mit einem Arm verdeckt sie ihre freie Brust, die andere Hand hält sie vor ihren Mund und blickt frech in die Kamera. Zu dem Instagram-Post schreibt sie: "Verdecke mein Gesicht, weil es zu viel enthüllen könnte."

Den Urlaub genoss sie mit ihrer besten Freundin und "Made In Chelsea"-Star Emily Blackwell, die ganz ähnliche Aufnahmen auf ihrem Profil zeigt. In Lotties Instagram-Story ist auch Emily zu sehen, wie sie am Strand auf einer Liege ein Nickerchen macht. Dazu schreibt die junge Moss: "Ich vermisse dich."

Danny E. Martindale / Freier Fotograf Lottie und Kate Moss 2014 in London

Instagram / lottiemossxo Kate Moss' Schwester Lottie

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss und Emily Blackwell



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de