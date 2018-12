Dieser Auftritt von Paddy Kelly (41) hat echten Seltenheitswert! Im großen The Voice of Germany-Finale gab der Rocker ein Duett mit seinem Schützling Samuel Rösch zum Besten. Dafür suchte er – ganz unerwartet – einen deutschen Song aus. Er selbst singt sonst ausschließlich in seiner Muttersprache Englisch. Doch vielleicht sollte er auch schon mal deutsche Songs in sein Repertoire aufnehmen, denn die Fans feiern seine Performance im Netz.

Paddys Version von Andreas Bouranis (35) "Auf Uns" kommt bei den Twitter-Usern super an. "Mag das Lied gar nicht, aber Paddy auf Deutsch" oder "Paddy singt Deutsch! Ich liebe es. Auch wenn ich den Song nicht mag, aber ich liebe Paddys Stimme", lauten nur zwei der positiven Kommentare. Für den Juror ist das aber eigentlich keine große Sache, wie er im Gespräch mit Moderator Thore Schölermann (34) klarstellte: "Es geht eben nicht um den Coach of Germany, sondern um 'The Voice of Germany' und da muss man eben auch mal Deutsch singen."

Doch das war nicht Paddys erstes Mal auf Deutsch! Schon bei Sing meinen Song wagte er den Versuch und coverte Mark Forsters (34) Song "Flüsterton". Und schon damals erntete er für seine Gesangsdarbietung zahlreiche Komplimente. "Es war ein bisschen so, als würde mir jemand mein Tagebuch vorlesen. Ich habe das sehr gefühlt. Das war ein guter Moment", schwärmte Mark.

Instagram / samuroeschofficial Samuel Rösch mit seinem Coach Paddy Kelly

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski Michael Patrick Kelly bei "The Voice of Germany"

VOX / Markus Hertrich "Sing meinen Song"-Stars 2017

