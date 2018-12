Es ist noch kein halbes Jahr her, da war Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato (26) ganz unten angekommen. Nach einer Überdosis stand ihr Leben auf dem Spiel – auf die Notaufnahme folgte der Entzug. Seitdem regnet es gute Nachrichten: Demi ist clean, treibt viel Sport, ist sogar für den Grammy nominiert. Auch in Sachen Liebe scheint es voranzugehen. Das allerdings sehen nicht alle positiv, Moderatorin Wendy Williams (54) warnt sogar vor Demis neuem Flirt.

Wendy spricht in ihrer eigenen Show über die Gerüchte, zwischen Demi und ihrem Suchtberater Henry Levy könnte mehr laufen. Die beiden wurden kürzlich knutschend in Malibu gesehen. Wendy hält diese Liebe für gefährlich, denn Demi und ihren Neuen verbindet auch eine Entzugs-Vergangenheit. "Es sollte ein Gesetz dagegen geben. Wenn man jemanden berät, coacht oder behandelt, ist so was einfach nicht gut", echauffiert sich Wendy. Die Moderatorin befürchtet nun: "Wenn einer von beiden einen Rückfall erleidet, wird es auch den anderen treffen."

Statt zu turteln sollte Demi sich, Wendys Meinung nach, lieber auf ihre Musik konzentrieren. "Aber du musst dich um dich kümmern – und mit jemandem zusammen zu sein, der genauso ist wie du, hilft da sicher nicht", so die Moderatorin.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Patricia Schlein/WENN.com Wendy Williams beim Circle of Sisters in New York

TMZ/MEGA Henry Levy und Demi Lovato in Los Angeles

