Es ist bereits ihr zweites Weihnachtsfest im Kreise der Königsfamilie – aber das erste als offizielles Mitglied: Herzogin Meghan (37) feiert auch in diesem Jahr wieder mit Queen Elizabeth II. (92) und den Royals. Dieses Mal darf sogar ihre Mutter Doria Ragland auf Schloss Sandringham dabei sein. Doch wirklich besinnlich werden die Feiertage für Meghan wohl kaum werden – das zumindest behauptet der Ex-Butler von Prinzessin Diana (✝36).

Mit den Worten "Die Tage sind wie Downton Abbey auf Speed", schildert Paul Burrell (60) gegenüber Daily Mail TV, wie es an Weihnachten wirklich bei den Royals zugeht. So soll jeder Schritt bis aufs Kleinste durchgeplant und jeder der Tage voll von Traditionen und Regeln sein. Die Weihnachtstage auf Schloss Sandringham seien die intensivste Zeit des Jahres; "die größten Persönlichkeiten und Egos" seien zu Gast, so der ehemalige Butler von Prinzessin Diana. Das klingt alles andere als beschaulich!

Dass Meghans Mutter die Festtage zusammen mit der königlichen Familie verbringen darf, ist eine große Ehre. Nicht einmal Herzogin Kates (36) Eltern durften bisher mit den Royals speisen. Diese Einladung wird dementsprechend als ein unglaublich großzügiger Akt der Queen gewertet. Vielleicht nimmt es die Königin dieses Jahr aber auch nicht ganz so eng mit dem strengen Hofprotokoll.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einem Termin in London

Steve Parsons - Pool / Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland

MEGA Die königliche Familie um Prinz Charles

