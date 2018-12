Der Tod von Oribe Canales erschütterte die Promiwelt am Montagabend zutiefst. Im Alter von nur 62 Jahren war der kubanische Star-Friseur und Make-up-Artist unter noch unbekannten Umständen gestorben. Zahlreiche Bekanntheiten meldeten sich nach dem Ableben des Coiffeurs zu Wort und brachten ihre Trauer zum Ausdruck – so nun auch Heidi Klum (45): Das Model widmete Oribe einen rührenden Post im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine nur kurz nach Bekanntwerden von Oribes Tod ein Foto der beiden. Die Aufnahme zeigt Heidi in einem Auto auf dem Weg zu einer Gala, während der frühere Stylist in letzten Zügen die Frisur der 45-Jährigen richtet. Zu dem Bild schrieb die Germany's next Topmodel-Chefin emotional: "Ich werde dich vermissen, Oribe!" Der Schnappschuss der Modelmama sorgte für Dutzende Beileidsbekundungen ihrer Fans in den Kommentaren: "Wirklich traurig, ein echter Hair-Designer voller Inspiration und Gefühl. Jetzt kann er Elvis die Haare stylen!", sinnierte ein User.

Wie Heidi hatten auch andere ehemalige Kundinnen des Frisurenkünstlers auf Social Media bereits ihre Anteilnahme bekundet. Supermodel Cindy Crawford (52) textete zu einem Bild mit Oribe: "Oribe – du wirst vermisst werden. Du warst genug Bad Boy, um uns alle zum Lachen zu bringen!", während Kate Hudson (39) den Todestag ihres Freundes einen "traurigen Tag" nannte.

Instagram / heidiklum Oribe Canales und Heidi Klum

Action Press Oribe Canales, Star-Friseur und Make-up-Artist

Splash News Cindy Crawford und Oribe Canales



