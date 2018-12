Meghan (37) kann es einfach nicht lassen! Erst Mitte Oktober überraschten die ehemalige Schauspielerin und ihr Traumprinz Harry (34) mit zuckersüßen Neuigkeiten: Im Frühjahr dürfen sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nachdem die Herzogin von Sussex ihre beachtliche Kugel bereits vergangene Woche bei den British Fashion Awards präsentiert hatte, legte sie jetzt noch mit einem letzten Auftritt vor der Weihnachtspause nach: Die Royal-Lady besuchte ein Pflegeheim im Westen Londons – und konnte ihre Hände wieder einmal nicht von ihrem Babybauch lassen!

Am Dienstagvormittag war die 37-Jährige in gemeinnütziger Sache unterwegs. Im Namen der Royal Variety Charity, deren Patronin die Queen (92) höchstpersönlich ist, besuchte Meghan das Brinsworth House Altenheim für Theater- und Unterhaltungsschaffende. Dort schüttelte sie eifrig Hände und winkte in die Kameras der Fotografen – allerdings nur mit der einen Hand. Die andere platzierte die einstige Suits-Darstellerin sanft auf ihrem Bauch. Den setzte die werdende Mama gewohnt gekonnt in Szene, und zwar in einem geblümten Kleid von Brock Collection und einem grauen Mantel von Soia & Kyo.

Bevor Meghan das Wohnheim wieder verließ, verabschiedete sie sich mit den Worten "Fröhliche Weihnachten" und folgte so dem Beispiel ihrer royalen Verwandtschaft. Im Jahr 2002 hatte ihr Schwiegervater Prinz Charles (70) der Einrichtung einen Besuch abgestattet, 1990 sogar die Queen Mum.

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrem Besuch im Brinsworth House am 18. Dezember 2018

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrem Besuch im Brinsworth House am 18. Dezember 2018

Geoff Pugh- WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrem Besuch im Brinsworth House am 18. Dezember 2018

