Doria Ragland wird an Weihnachten nicht bei ihrer Tochter Herzogin Meghan (37) sein! Die Ex-Suits-Darstellerin wird das Fest der Liebe mit ihrem Mann Prinz Harry (34) in Sandringham, dem Landsitz von Queen Elizabeth II. (92), verbringen. Entgegen der Etikette soll die britische Monarchin auch Meghans Mutter zu dem Familientreffen eingeladen haben – doch die 62-Jährige habe der Monarchin eine Abfuhr erteilt und die Einladung ausgeschlagen!

Normalerweise müssen Nicht-Mitglieder der Royal-Family dem königlichen Weihnachtsfest fernbleiben. Bei Doria habe die Königin jedoch eine Ausnahme gemacht, weil die Yoga-Lehrerin sie an Meghan und Harrys Hochzeit sehr beeindruckt haben soll. Trotzdem werden Doria und ihre Tochter Weihnachten nicht gemeinsam zelebrieren. Wie Daily Mail berichtet, habe die US-Amerikanerin die Einladung der 92-Jährigen abgelehnt und entschieden, während der Feiertage in Los Angeles zu verweilen.

Wenn es um Meghan geht, scheint die Queen die Zügel generell etwas lockerer zu lassen. Bereits im vergangenen Jahr verstieß sie gegen die Regeln. Die ehemalige Schauspielerin durfte an den Festlichkeiten teilnehmen, obwohl sie noch nicht mit Harry verheiratet war.

Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland

Anzeige

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Jeff J Mitchell/Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II. 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de