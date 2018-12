Eigentlich schien bei Julia Roberts (51) zuletzt wieder alles in Butter zu sein! Auf die anhaltenden Spekulationen um eine vermeintliche Ehekrise hatte die "Pretty Woman"-Darstellerin vor Kurzem mit einem romantischen Schnappschuss reagiert, der sie gemeinsam mit ihrem Mann Danny Moder (49) am Strand zeigte. Vollkommen unbeschwert sah die 51-Jährige bei ihrem jüngsten Auftritt im Big Apple dennoch nicht aus – im Gegenteil: Sie wirkte extrem abgemagert!

Im Rahmen der Promotour zu ihrem neuen Film "Ben is Back" sorgte die Oscar-Gewinnerin in New York für Aufsehen. Grund dafür waren die auffallend dünnen Arme und Beine der dreifachen Mutter, die durch ihr kurzes schwarzes Kleid deutlich zu erkennen waren. Bereits im September hatte ein Bekannter der Schauspielerin vor ihrem enormen Gewichtsverlust gewarnt. "Julia trainiert sechsmal die Woche. Sie macht Aerobic, Pilates und Yoga und isst kaum", erklärte die Quelle gegenüber Radar Online und meinte weiter: "Sie wiegt nur noch 50 Kilo und sieht gespenstisch aus."

Was hinter ihrer starken Gewichtsabnahme steckt, ist nicht bekannt. Ein möglicher Auslöser könnte jedoch der Tod ihrer Halbschwester Nancy Motes sein, die sich vor wenigen Jahren das Leben genommen hat. In einem Abschiedsbrief hatte sie Julia noch schlimme Anschuldigungen an den Kopf geworfen. Unter anderem hatte Nancy ihrer berühmten Schwester vorgeworfen, eine Mitschuld an ihren Depressionen zu haben.

Getty Images North America Schauspielerin Julia Roberts in New York

Anzeige

Getty Images North America Schauspielerin Julia Roberts bei einer Talkshow in New York

Anzeige

Getty Images North America Schauspielerin Julia Roberts in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de