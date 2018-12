Neues Gesicht beim finalen Sitcom-Knall! In der zwölften und letzten Staffel der US-Kultserie The Big Bang Theory werden die Karten noch einmal neu gemischt. Um noch mal frischen Wind in das Finale zu bringen, haben die Macher eine neue Rolle eingeführt: nämlich Marissa, die neue Braut von Pennys (Kaley Cuoco, 33) Ex-Ehemann Zack Johnson. Und diese wird von Lindsey Kraft (38), einer wahren Serienexpertin verkörpert.

+++ACHTUNG SPOILER+++

Wie die US-Website Deadline berichtet, soll in den USA bereits ab dem 10. Januar nächsten Jahres die erste Episode mit der neuen Kollegin ausgestrahlt werden. Auch erste Details zum Inhalt der Story wurden bereits freigegeben: Wie es aussieht, planen Zack und seine Frau Marissa ein Baby! Das einzige Dilemma: Zack ist unfruchtbar. Aus diesem Grund bitten sie Leonard, gespielt von Johnny Galecki (43), um Hilfe. Ob der als Ersatzvater einspringt, wird noch nicht verraten.

Lindsey ist aber keine Unbekannte in der TV-Branche: Die Brünette spielte bereits in Serien wie "Grace & Frankie" sowie Modern Family, 2 Broke Girls, "Die Sopranos" und Navy CIS. Zuletzt war die 38-Jährige als Mrs. Reynolds im Roseanne-Ableger "Die Conners" zu sehen.

Everett Collection, Inc. / Action Press Cast von "The Big Bang Theory"

Getty Images Lindsey Kraft

Getty Images Lindsey Kraft bei der Premiere der zweiten Staffel von "Getting On"

