Die The Voice of Germany-Fans dürfen sich freuen! Erst am vergangenen Sonntag flimmerte das große Finale der achten Staffel über die Mattscheiben. Am Ende konnte der 24-jährige Samuel Rösch das Publikum überzeugen und sicherte sich den Titel. Lange müssen sich die Zuschauer in diesem Jahr allerdings nicht gedulden, bis sie weitere Gesangstalente zu sehen bekommen. Das neue Format "The Voice Senior" startet schon am 23. Dezember – und bereits jetzt steht fest: Die Coaches sind begeistert von den Kandidaten!

Nach "The Voice of Germany" und The Voice Kids macht sich die Castingshow nun zum ersten Mal auf die Suche nach Talenten, die älter als 60 Jahre sind. Bewertet werden die Senioren-Sänger von bekannten Gesichtern: Neben Yvonne Catterfeld (39), Sasha (46) und Mark Forster (34) werden auch Sascha Vollmer (47) und Alec Völkel (46) von The BossHoss um die Kandidaten buzzern – und die beiden sind schon jetzt restlos begeistert. "Wer 'The Voice' kennt, wird 'The Voice Senior' lieben", prophezeit Sascha gegenüber Sat.1. Sein Bandkollege ist ebenfalls überzeugt: "Ich glaube, dass 'The Voice Senior' alles in den Schatten stellen wird."

Mit dem neuen Ableger der Castingshow weicht der Sender von seinem gewohnten Austrahlungsmuster ab. Die Suche nach dem besten Ü60-Sänger wird bereits nach vier Folgen beendet sein. Das Finale von "The Voice Senior" wird demnach am 4. Januar ausgestrahlt.

