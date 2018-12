Da ist jemand wirklich nachtragend! 50 Cent (43) und seine Ex, Shaniqua Tompkins zoffen sich schon länger. Zuletzt gerieten die beiden auf Instagram aneinander, auch üble Schimpfworte fielen dabei. Nun steht das Fest der Liebe vor der Tür, doch selbst das stimmt Fifty scheinbar nicht milde. Jetzt präsentierte er stolz einen Baum, den er mit den Schuhen seiner Ex geschmückt hat – und tritt beim Streit der beiden noch mal nach.

Auf Instagram postet Fifty ein Foto des Baumes, den er mit Designer-Schuhen behängt hat. Dazu schreibt der Rapper: "Ich konnte die Kugeln für meinen Baum nicht finden, also habe ich den Sch**ß meiner Ex benutzt. Ja, sie durfte nur mit den Dingen gehen, die sie auch mitgebracht hat. LOL" Scheinbar hat Fifty Shaniquas Schuhe, die sie während ihrer Beziehung gekauft hat, nach der Trennung also einbehalten. In den Kommentaren erntet der Rapper für die Aktion eine Menge tränenlachender Emojis von seinen Fans. Ob es jedoch wirklich der Baum des "In Da Club"-Interpreten ist, ist aber nicht bekannt.

Nicht nur mit seiner Ex hat 50 Cent Ärger. Unlängst hatte er es auch auf den gemeinsamen Sohn der beiden, Marquise Jackson (21), abgesehen. Unter einen Instagram-Post des 21-Jährigen schrieb Fifty, es wäre ihm egal, wenn sein Sohn von einem Bus überfahren würde. Denn Marquise habe es gewagt, mit dem Sohn eines Konkurrenten abzuhängen.

Lisa Wagner / Splash News Shaniqua Tompkins, Ex von 50 Cent

Anzeige

Instagram / 50cent Weihnachtsbaum-Post von 50 Cent

Anzeige

Instagram / 199viq Marquise Jackson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de