Cora Schumacher (41) ist frisch verknallt! In den vergangenen Jahren hatte die Motorsport-Beauty einfach kein Glück in der Liebe: Erst scheiterte 2015 ihre 14-jährige Ehe mit der Formel 1-Ikone Ralf Schumacher (43), ein Jahr später zerbrach dann auch noch ihre Beziehung zu dem Polizisten Thomas Zimmermann. Nun ist die Blondine Berichten zufolge aber wieder vergeben: Ein Rocker von den Hells Angels hat ihr Herz erobert!

Am Wochenende wurde Cora mit dem 36-jährigen Lenox Hand in Hand in Düsseldorf gesichtet. Gegenüber Bild bestätigte das Management der Rennfahrerin daraufhin die Beziehung der beiden. Bei ihrem neuen Partner handelt es sich um ein Mitglied des Rockerclubs Hells Angels. "Es ist ernst zwischen den Zweien. Lenox ist ein sehr humorvoller, netter Mann", berichtet ein enger Vertrauter der Blondine.

Laut RTL lernten sich Cora und Lenox vor drei Monaten kennen. Tatsächlich passt der tätowierte Rocker ziemlich gut in das Beuteschema der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin. "So 1,89 Meter, dunkelhaarig, gut gebaut – und, wenn es geht, tätowiert. Wenn einer so ein Survivor ist, der mich in der Wildnis beschützen kann, damit kann man mich beeindrucken", beschrieb sie im TV-Container ihren Traummann.

ActionPress / Schürmann, Sascha Cora Schumacher, Motorsportlerin

Anzeige

ActionPress / Roßbach, Susanne Cora Schumacher beim GT4 European Series Northern Cup

Anzeige

STARPRESS/cinnemon red Cora Schumacher beim "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige

Möchtet ihr gerne mehr über Coras neue Beziehung erfahren? Unbedingt! Muss nicht sein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de