Moulin-Rouge-Tänzerin, Petticoat-Schönheit, Western-Lady, Domina oder dekadente Tussi: Pink (39) schlüpfte vor allem für ihre Musikvideos schon in viele Rollen und feierte damit große Erfolge. Dass sie auch privat 100 Prozent bei der Kostümierung gibt, zeigt ihr aktueller Social-Media-Post. Die Sängerin und ihr Mann Carey Hart (43) verkleideten sich als die Schauspieler Lucille Ball und Desi Arnaz Jr. – und zwar so gut, dass man den Popstar kaum wiedererkennt.

Die 39-Jährige, deren bürgerlicher Name Alicia Moore ist, und ihr Mann posierten im authentischen Fünfziger-Look vor einem Weihnachtsbaum. Den Schnappschuss teilte Pink stolz auf ihrem Instagram-Account. "Ich liebe Lucy", ließ sie ihre Follower wissen. Ihr Outfit ließ daran keinen Zweifel: Die Musikerin trug ein rötliches, ausgestelltes Kleid mit Taillengürtel und Brosche und dazu eine rote Kurzhaarperücke mit geknotetem Tuch. Carey rockte einen klassischen, schwarzen Fünfziger-Anzug mit Fliege.

Lucille und Desi spielten in ähnlichen Kostümen die Hauptrollen in der Kult-Serie "I love Lucy". Pink und Carey hingegen waren am Wochenende zu einer privaten Weihnachtskostümparty eingeladen. Das Thema seien berühmte Paare gewesen, schrieb der 43-Jährige unter seinem Instagram-Beitrag.

TOMMASO BODDI/AFP/Getty Images Pink, Sängerin

JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images Sängerin Pink und Ehemann Carey Hart

Instagram / pink Pink und Carey Hart

