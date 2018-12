Das kam aber unerwartet – Rapperin Loredana Zefi und ihr Lebensgefährte Gramoz Aliu alias Mozzik haben urplötzlich ein Kind bekommen! Nun teilen die beiden also nicht nur ihre Liebe für die Musik, sondern auch für ihre supersüße Tochter Hana. Auf sämtlichen Social-Media-Kanälen sind die Schweizerin und der gebürtige Kroate gestern mit ihrem Babybeitrag online gegangen. Dieser sorgte bei ihren Fans aber für ordentlich Verwirrung: Anscheinend hat die erfolgreiche Influencerin ihre Schwangerschaft das ganze Jahr über verheimlicht!

Noch aus dem Krankenhaus hat die frischgebackene Mama das drollige Foto von ihrem kleinen Mädchen auf Instagram gepostet: "Meine Tochter Hana ist hier. Muss sagen erst jetzt bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Keine Ahnung, was so euer Ziel im Leben ist, aber meines war immer FAMILIE!" Sogar zu ihrem Versteckspiel äußerte sich Loredana: "Ich bin ein Familienmensch und hab gerade meine eigene Familie bekommen. Danke lieber Gott und danke jedem Einzelnen von euch, der mich in der Schwangerschaft gut fühlen lassen hat, selbst wenn Ihr es alle nicht wusstet!"

Die talentierte Wortakrobatin und der Rapmusiker hatten erst im September ihre gemeinsame Single "Bonnie & Clyde" veröffentlicht. Sogar in dem Video fehlte von einem Schwangerschaftsbauch jede Spur: “Ich hab das ganze Jahr hart gearbeitet, während Hana in meinem Bauch versteckt war und ich wollte, dass Ihr mir nie anmerkt, dass ich eigentlich durch die Arbeit auch was anderes durchmachen musste.”

loredana / Instagram Loredana Zefis Tochter Hana, 2018

hanaaliulove / Instagram Baby Hana von Rapperin Loredana Zefi, 2018

loredana / Instagram Loredana Zefi und Kindesvater Gramoz Aliu alias Rapper Mozzik, 2018

