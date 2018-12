Für viele ist die Vorweihnachtszeit mit viel Stress verbunden – auch Heidi Klum (45) scheint mittlerweile vom Xmas-Wahnsinn gepackt worden zu sein. Das Model ist eigentlich ein absoluter Weihnachts-Fan: Das Haus ist bereits startklar für die Feiertage und auch die riesige Tanne ist schon vor dem vierten Advent üppig geschmückt. Nur ein Punkt auf der To-do-Lis­te ist offenbar noch nicht ganz erledigt: Geschenke-Shopping! Und das könnte Heidi wohl kaum stylisher über die Bühne bringen.

In Los Angeles – der Wahlheimat der hübschen Blonden – ist es definitiv ein paar Grad wärmer als in Deutschland: So entschied sich Heidi für ihre Einkaufstour für einen kakifarbenen Overall, den sie lässig aufgeknöpft trug. Dazu kombinierte die 45-Jährige eine coole Sonnenbrille und eine schlichte schwarze Tasche. Natürlich kann die Germany's next Topmodel-Chefin mittlerweile keinen Schritt mehr gehen, ohne dabei von Paparazzi beobachtet zu werden. Ob Heidi deshalb so gestresst in die Linsen der Fotografen schaut?

Eigentlich strahlt die Vierfach-Mama fast immer wie ein Honigkuchenpferd – doch auf den aktuellen Schnappschüssen schaut sie ziemlich angespannt drein. Aber zugegeben, Geschenke-Shopping auf den letzten Drücker ist wohl auch nicht die angenehmste Nachmittagsbeschäftigung!

Heidi Klum beim Christmas-Shopping

Heidi Klum

Heidi Klum beim Christmas-Shopping

