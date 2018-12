Thomas Seitel ist der neue Mann an der Seite der Schlager-Queen! Am Mittwochabend traf das offiziell bestätigte Liebes-Aus des Traumpaars Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) nicht nur Musikfans bis ins Mark – auch zahlreiche Promis überraschte die urplötzliche Trennung nach zehn gemeinsamen Jahren. Die Blondine und Thomas sind allerdings bereits frisch verliebt. Doch wen hat sich die "Atemlos"-Interpretin da überhaupt geangelt?

Der 33-jährige Luft- und Stelzen-Akrobat ist Mitglied in Helenes Bühnen-Ensemble und hat schon bei über 70 Konzerten sein athletisches Können unter Beweis gestellt. Mit dem Training fing er in jungen Jahren an. "Ich war als Kind hyperaktiv und Turnen war der einzige Sport, nach dem ich müde nach Hause kam", verriet der braunhaarige Hottie in der ARD-Sendung hallo hessen. Wie Bild berichtet, ging er dieser Leidenschaft auch parallel zu seinem Studium in Köln nach. Unter anderem war er in der ersten Bundesliga der Turner sportlich aktiv.

Nicht nur auf der Bühne begeistert Thomas mit seinem Mega-Body, auch namhafte Werbekunden konnte er schon von seinem Look überzeugen. Als Model stand er unter anderem für Marken wie Axe oder Braun vor der Kamera. In der RTL-Sendung "Guinness World Records" sammelte der Artist zudem erste TV-Erfahrungen im Vordergrund: Vor zehn Jahren warf sich der Beau 82 Unterhosen in fünf Minuten über und schaffte so einen Eintrag in das berühmte Buch der Rekorde.

Getty Images Thomas Seitel im Juli 2015

ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

Getty Images Thomas Seitel in Berlin

