Als bekannt wurde, dass Will Smith (50) die Rolle des Genies in der Realverfilmung des Disney-Klassikers "Aladdin" übernehmen würde, nahm man zunächst an, dass der Hollywoodstar einer CGI-Version des blauen Flaschengeistes seine Stimme leihen würde. So wie vor ihm bereits der verstorbene Robin Williams (✝63) in der Trickversion von 1992. Doch nun gibt es das erste Foto von Genie – und das sieht anders aus als erwartet!

Das aktuelle Cover der Entertainment Weekly zeigt den 50-Jährigen in seiner ganzen Dschinn-Pracht. Doch abgesehen von seinem orientalischen Outfit ist der neue Genie überhaupt nicht blau! Wie die Trickversion trägt Will einen Zopf mitten auf dem kahl rasierten Schädel, das Ziegenbärtchen ziert eine Perle, im linken Ohr baumelt ein goldener Ring. Vor ihm stehen seine Co-Stars Naomi Scott (25) als Prinzessin Jasmine und Newcomer Mena Massoud als Titelheld Aladdin.

"Wenn du dich an eine Sache mit Kultstatus wagst, ist das immer Furcht einflößend", gesteht Will im Interview mit dem Magazin. Sein Vorgänger Robin Williams hatte der Trickfigur zwar "nur" seine Stimme geliehen, dies allerdings so legendär, dass der Part für Will eine echte Herausforderung darstellte. Also beschloss er, eine Hommage an Williams abzuliefern, die sich allerdings musikalisch stark vom Original unterscheidet. Bis zum Filmstart müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden: "Aladdin" startet am 23. Mai 2019 in den deutschen Kinos.

