Diese Nachricht dürfte in der Vorweihnachtszeit für schlechte Stimmung bei den Fans sorgen! Ganze drei Jahre teilten die Kardashian-Jenner-Schwestern ihren Alltag nicht nur in der gemeinsamen Reality-Show Keeping up with the Kardashians und auf ihren Social-Media-Kanälen, sondern auch in exklusiven Apps. Nach Kendall (23) ziehen jetzt aber auch ihre anderen berühmten Geschwister nach: Die Apps werden schon im nächsten Jahr abgeschaltet!

Am Mittwoch teilte der Kardashian-Jenner-Clan die traurigen News mit – und scheint sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu verabschieden. “Wir hatten in den letzten Jahren eine unglaubliche Erfahrung damit, uns mit euch allen durch unsere Apps zu verbinden”, hieß es in dem Statement. Dennoch hätten sie sich dazu entschieden, diese im nächsten Jahr nicht mehr zu updaten: “Wir hoffen, dass ihr diese Reise genauso genossen habt wie wir und wir freuen uns auf das, was vor uns liegt.”

Nach drei Jahren App-Spaß heißt es für die Fans nun also Abschied nehmen. Pro Anwendung hatten die App-User je 2,99 US-Dollar im Monat gezahlt, um die exklusiven Beiträge von Kim, Kylie und Co. sehen zu können. Dabei handelte es sich meist um Beauty-, Sport- oder Fashiontipps. In manchen Beiträgen wurde es dann aber auch intim – und die Reality-Stars sprachen über Dinge wie das Mamasein.

Getty Images Kendall Jenner bei den #REVOLVEawards

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian in Los Angeles November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de