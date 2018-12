Madeleine von Schweden (36) ließ ihren Emotionen freien Lauf. Am kommenden Sonntag steht im schwedischen Königshaus ein besonderes Jubiläum an: Königin Silvia (74) wird 75 Jahre alt. Anlässlich dieses Tages lud die royale Familie allerdings schon vorab zum Fest. Am Dienstag versammelte das Königspaar zahlreiche Gäste im Oscar Theater in Stockholm, um auf den bevorstehenden Geburtstag anzustoßen und die Jubilarin für ihr Engagement zu ehren. Auch Prinzessin Madeleine reiste extra aus den USA an und hielt für ihre Mama eine Rede, bei der sie sich total emotional zeigte.

Sie und ihre ältere Schwester, Kronprinzessin Victoria (41), richteten liebevolle Worte an ihre Mutter. Victoria erklärte: "Du bist für mich ein großes Vorbild und ich bin so stolz darauf, dass du meine Mutter bist. Ich liebe dich." Auch Madeleine ehrte ihre Angehörige mit einer rührenden Rede – und wurde dabei selbst fast von ihren Gefühlen übermannt. "Jetzt muss ich aufhören, sonst fange ich an zu weinen", gestand die hübsche Brünette laut dem britischen Newsportal Royal Central mit Tränen in den Augen. Königin Silvia freute sich sehr über die bewegenden Worte ihrer Töchter und zeigte sich ebenfalls äußerst gerührt.

So emotional sieht man Madeleine nur selten: Die 36-Jährige lebt derzeit mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Miami und ist nur noch selten in Schweden zu Besuch.

NurPhoto / ZUMA Press / Zuma Press / ActionPress Königin Silvia von Schweden bei einem Vortrag in New York 2018

Stella Pictures AB / ActionPress Prinz Carl Philip, Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill bei der Ankunft im Oscar Theater

Andrew Toth/Getty Images for World Childhood Foundation USA Königin Silvia und Prinzessin Madeleine in New York

