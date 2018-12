Bei diesem Outfit hat Herzogin Meghan (37) es im Geldbeutel mal wieder ordentlich krachen lassen! Am vergangenen Dienstag besuchte sie ein Seniorenheim im englischen Twickenham. Dabei waren alle Augen mal wieder nur auf die Garderobe der werdenden Mama gerichtet. Denn Meghan setzte ihren wachsenden Babybauch mit einem süßen Blumenkleid perfekt in Szene. Für ihren schönen Schwanger-Look musste die Herzogin allerdings ziemlich tief in die Tasche greifen!

Alleine für das weiße Kleid von dem Mode-Label Brock Collection musste die royale Fashionista satte 925 Euro hinblättern – für Meghans sonstige Verhältnisse fast schon ein Schnäppchen. Aber auch der graue Mantel von Soia & Kyo, den die ehemalige Suits-Darstellerin dazu kombinierte, ist mit 611 Euro nicht gerade billig. Dazu kommen noch Aquazzurra-Pumps für den stolzen Preis von 594 Euro und eine rosafarbene Clutch von Wilbur and Gussie für immerhin noch 227 Euro. Alles in allem trug Meghan für ihren Besuch im Altenheim also einen Look, der 2.357 Euro gekostet hat. Darin sind ihre 968 Euro teuren Ohrringe und ihr zarter goldener Ring für 273 Euro noch nicht einmal mit eingerechnet.

Die 37-Jährige ist für ihren verschwenderischen Kleiderschrank schon längst bekannt – und wird dafür heftig kritisiert. In letzter Zeit schien Meghan sich allerdings immer öfter ein Beispiel an ihrer Schwägerin Kate (36) zu nehmen und trug ihre oft sündhaft-teuren Designerroben auch mal doppelt.

Geoff Pugh- WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrem Besuch im Brinsworth House am 18. Dezember 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Twickenham

Getty Images Herzogin Meghan in Twickenham

