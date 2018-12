Ob Herzogin Meghan (37) diese Ähnlichkeit überhaupt bewusst ist? Bevor das Hollywood-Gesicht die Frau von Prinz Harry (34) wurde, war sie 2011 schon mal verheiratet gewesen – doch die auf Jamaika geschlossene Ehe mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson (42) hielt nur zwei Jahre. Obwohl dieser Moment mit ihrem Verflossenen schon lange zurückliegt, sorgte die einstige US-Schauspielerin bei ihren Fans nun für ein Flashback in diese Zeit: Denn die diesjährige Weihnachtskarte von Meghan und Harry ähnelt der damaligen Hochzeitseinladung von ihr und Trevor total!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Kensington Palastes veröffentlichte dieser zuletzt die Grußkarte der beiden royalen Turteltauben – und diese gleicht ihrer ersten Einladung zum Jawort tatsächlich: Auf beiden ist die Kehrseite von Meghan und ihrem jeweiligen Ehemann zu sehen, wie sie Arm in Arm in die Ferne schauen. Einziger Unterschied sind dabei der Ausblick und die Outfits: Mit Harry schaut sich die ehemalige Suits-Darstellerin in ihrem Hochzeitskleid ein Feuerwerk an – mit Trevor sitzt sie dagegen im Bikini am Strand und beobachtet das Meer.

Eine Twitter-Userin erstellte von den zwei Einladungen einen Bilder-Vergleich und zwitscherte dazu: "Die Ähnlichkeit zwischen Meghans Hochzeitseinladung mit Trevor und der Weihnachtskarte mit Harry ist gruselig. Die gleiche Idee mit beiden Ehemännern umzusetzen, ist gelinde gesagt seltsam!"

