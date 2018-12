Es sind die Szenen, die nach einer Royal-Geburt sehnlich erwartet werden: Der Moment, wenn die frischgebackenen Eltern mit ihrem kleinen Baby das erste Mal vor die Öffentlichkeit treten. Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) stellten sich mit ihren drei Sprösslingen nur wenige Tage nach deren Ankunft freudestrahlend vor der Entbindungsklinik den Fotografen. Werden Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihren Nachwuchs auch so schnell dem Volk präsentieren?

Das bleibt vorerst abzuwarten: Denn es gibt kein royales Gesetz, das den Eltern vorschreibt, wie sie das handhaben sollen. In der Regel müssen die Fans aber nicht allzu lang auf die ersten Bilder des Neu-Blaublüters warten. Auch das Geburts-Setting ist nicht durch eine Vorschrift geregelt. So kann sich die Ex-Schauspielerin frei aussuchen, wo sie ihren Knirps gebären will. Aktuell denkt die 37-Jährige über eine Hausgeburt mit dem sogenannten HypnoBirthing nach.

Das HypnoBirthing ist eine spezielle Form der Selbsthypnose. Durch besondere Atemtechniken soll Meghan in der Lage sein, die Schmerzen komplett auszublenden. Mithilfe dieser Geburtsart soll es Frauen möglich gemacht werden, den Prozess zu genießen.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem Sohn Louis

Anzeige

ZUMA Wire / Zuma Press Prinz Harry und Herzogin Meghan in London 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Twickenham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de