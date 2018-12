Nein, als Kind von Traurigkeit galt Prinzessin Margaret (✝71) nie. Der 2002 verstorbenen Schwester von Queen Elizabeth II. (92) werden zahlreiche Liebschaften nachgesagt, und der gesellschaftliche Stand ihrer Eroberungen interessierte Margaret dabei wenig. So sorgte sie in den 50er-Jahren für Aufruhr im britischen Königshaus, als sie sich in den weit älteren Stallmeister der Familie, Peter Townsend, verliebte. Nun wird erneut über eine weitere, noch skandalösere Affäre berichtet: Margaret soll auch mit dem Londoner Gangster und Schauspieler John Bindon ein intimes Verhältnis gepflegt haben.

Wie Mirror berichtet, hatte sich das ungleiche Paar auf der Karibikinsel Mustique lieben gelernt, wo Margaret ein eigenes Urlaubsdomizil besaß. John, der unter anderem wegen Drogenhandel und Schutzgelderpressung polizeibekannt war, soll hier für mehrere Wochen zu Gast gewesen sein und ein sehr enges Verhältnis zur royalen Gastgeberin gepflegt haben. Die Rede ist von Sex am Strand und wilden Partys im Anwesen selbst. Dem Bericht zufolge war die Affäre selbst nach Margarets Rückkehr nach London nicht vorbei und John erhielt – so erzählt es seine damalige Freundin Vicki Hodge – heimlich sogar Zugang zum Kensington Palast.

Margaret selbst bestritt später nicht nur die Affäre, sie verneinte sogar, John je gekannt zu haben – auch wenn Fotos das Gegenteil beweisen. John selbst, der schon 1993 an Krebs starb, machte dagegen nie einen Hehl aus der Verbindung.

Getty Images John Bindon im Dezember 1967

Getty Images Prinzessin Margaret im August 1958

Getty Images Prinzessin Margaret, Queen Elizabeths Schwester

