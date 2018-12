Auch in diesem Jahr wählte Star-Designer Guido Maria Kretschmer (53) aus den Kandidatinnen der letzten zwölf Monate seine vier besten Gewinnerinnen aus – um eine davon als seine Shopping Queen des Jahres zu krönen. Die Kandidatinnen Eli, Sonja, Johanna und Luisa gehörten zu den glücklichen Auserwählten. Unter dem Motto "Guidos große Fashion-Wand – Schnapp dir das passende It-Piece für deinen perfekten Look!" stellten sich die Teilnehmerinnen nicht nur den Bewertungen von Guido, sondern auch ihrer prominenten Begleiterinnen. Am Ende konnte sich eine ganz knapp durchsetzen: Luisa Verfürth ergatterte mit 36 Punkten den Titel!

Schon während ihres Shopping-Tages in Hannover vor einigen Monaten bewies die 33-Jährige unter dem Motto “Ein Kleid für alle Fälle – zeige, was dein neues Cocktailkleid alles kann!” ihr Gespür für Mode und ergatterte den Wochensieg. Mit einem Budget von 500 Euro und vier Stunden Zeit galt es nun, auch den perfekten Look für den Jahresgewinn zu finden. Das gelang Luisa in Begleitung von Anouschka Renzi (54) von allen Kandidatinnen am besten: Sie kombinierte ihr vorher ausgesuchtes It-Piece von Balmain für 790 Euro mit einem gelben Mantel, was auf große Begeisterung stieß.

Luisa durfte sich nicht nur über ein Preisgeld von 1000 Euro freuen – für die Gewinnerin darf nun auch samt Begleitung für eine Woche nach New York! Findet ihr, dass der richtige Look gewonnen hat? Stimmt ab!

MG RTL D / Andreas Friese Anouschka Renzi bei "Guidos Shopping Queen des Jahres"

MG RTL D / Andreas Friese Teilnehmerinnen von "Shopping Queen des Jahres" 2018

VOX / Andreas Friese Guido Maria Kretschmer bei "Guidos Shopping Queen des Jahres"

