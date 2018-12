Für Sylvie Meis (40) könnte das Jahr kaum besser enden! 2018 feierte sie mit ihrer Rückkehr bei Das Supertalent und ihrer eigenen Lingerie-Kollektion nicht nur beruflich große Erfolge, auch privat lief es einfach hervorragend. Mit Bart Willemsen hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite, den sie vor wenigen Stunden ganz offiziell als ihren Freund vorstellte. Dieses öffentliche Liebesouting fiel der Moderatorin aber alles andere als leicht!

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits darüber gemunkelt wurde, ob Sylvie frisch verknallt ist, stand die geborene Niederländerin am Samstag endlich zu ihrem Glück. Sie teilte nicht nur ein romantisches Knutsch-Pic, sondern sprach im Facebook-Livestream auch ganz offen über ihren neuen Partner Bart. Dass sich so viele Leute für ihre Beziehung interessieren, verunsicherte die 40-Jährige allerdings ein wenig. "Es ist ungewohnt für mich, darüber zu sprechen. Ich bin ein bisschen verlegen", gab die TV-Beauty ganz offen zu. Trotzdem freue sie sich riesig über das positive Feedback ihrer Follower.

In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob Sylvie ihre neue Liebe in aller Öffentlichkeit zelebrieren, oder eher privat genießen wird. Als Filmproduzent kommt Bart mit dem Blitzlicht-Lifestyle seiner berühmten Partnerin jedenfalls bestens klar. "Mein Freund ist auch in dieser Welt und er weiß natürlich auch, wie das alles so funktioniert", freute sich die Blondine.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit einem unbekannten Mann

ActionPress / Dutch Press Photo Agency / face to face Sylvie Meis in Amsterdam

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Bart Willemsen

