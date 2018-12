Sylvie Meis (40) kann ihr Glück wohl kaum fassen. Während der Castings für die Show Das Supertalent sprach die Niederländerin noch ganz offen darüber, dass sie zwar sehr gerne flirtet, jedoch länger braucht, um tiefere Gefühle für jemanden zu entwickeln. Genau das scheint jetzt aber geklappt zu haben. Die Moderatorin bestätigte am Samstagabend ihre Beziehung mit Bart Willemsen. Doch wie geht der neue Mann an ihrer Seite mit ihrem Promi-Status um?

In einem Facebook-Livestream vor dem Finale der Talentsendung sprach die 40-Jährige jetzt über ihren Partner und offenbarte dabei: "Mein Freund ist auch in dieser Welt und er weiß natürlich auch, wie das alles so funktioniert." Zudem hätte sich das heutige Paar damals bei der Arbeit, direkt am Filmset, kennengelernt. Anpassungsprobleme oder eine Abneigung gegen das Show-Business könnte die Unternehmerin bei dem Produzenten daher wohl nicht erwarten.

Und genau das schätzt Sylvie so an dem Beau: "Ich finde das toll, dass er sich so sich beruflich so gut auskennt mit meiner Welt. Ich brauche da nichts zu erklären." Zudem könne sie sich bei dem Medienprofi auch den einen oder anderen Tipp abholen.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Bart Willemsen

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Bart Willemsen

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

