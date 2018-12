Ob sich der kleine Ludwig darüber freuen wird? Im vergangenen Januar machte der Fratz das Familienleben von Cathy (30) und Mats Hummels (30) perfekt. Die Unternehmerin und der Profi-Kicker gehen in ihren neuen Rollen total auf und genießen jeden Moment mit ihrem Söhnchen. Nun steht für die stolzen Eltern das erste Weihnachten zu dritt an: Doch was gibt es für das Nesthäkchen zu dem besinnlichen Fest?

Schon seit Tagen hält die 30-Jährige ihre Follower auf ihren Social-Media-Plattformen auf dem Laufenden, wie ihr erster Heiligabend als Dreiergespann aussehen wird. Vor wenigen Stunden lüftete die ehemalige Let's Dance-Kandidatin, welches Geschenk auf Ludwig wartet. Auf Instagram teilte Cathy ein Foto von sich, das sie strahlend neben einem großen Einhorn-Ballon zeigt. "Ludwig bekommt ein 'echtes' Einhorn, damit auch all seine Wünsche wahr werden", verriet die brünette Beauty unter dem Posting. Um das Fabelwesen festlicher aussehen zu lassen, stattete die Influencerin es noch mit weihnachtlichen Ohrenschützern aus.

Cathy nutzte den Schnappschuss nicht nur, um Ludwigs Geschenk mit ihrer Community zu teilen. Sie dankte ihren Fans auch für deren Treue und deren lieben Kommentare. "Es freut mich wirklich sehr, wie viele von euch mir täglich schreiben und sich für die gute Laune auf meinem Account bedanken. Genau das ist mein Ziel – euch ein Lächeln in das Gesicht zu zaubern", fügte die Moderatorin der Momentaufnahme auf Instagram hinzu.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Dezember 2018

ActionPress / M.i.S.-Sportpressefoto / face to face Cathy und Mats Hummels im Oktober 2016

Getty Images Cathy Hummels in Hamburg

