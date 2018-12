Und noch einmal wird es romantisch auf Schloss Windsor! In diesem Jahr feierten die britischen Royals bereits zwei prunkvolle Hochzeiten auf dem königlichen Landsitz. Erst gaben sich Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) dort im Mai das Jawort und nur wenige Monate später trauten sich auch Prinzessin Eugenie (28) und ihr Jack (32) in dem alten Schloss. Jetzt wurde bekannt: Auch Lady Gabriella Windsor (37) wird 2019 in Windsor Castle vor den Traualtar treten!

Gabriellas Vater ist ein Cousin der Queen (92). Die 37-Jährige selbst hat daher sogar einen Platz in der Thronfolge – allerdings erst an 51. Stelle. Dennoch darf auch sie als Teil der Königsfamilie ihren Bund fürs Leben im kommenden Frühling in Schloss Windsor schließen. Wie eine Sprecherin des Buckingham Palace verriet, habe dieser Ort für die Braut eine besondere Bedeutung, da sie dort als Kind häufig Weihnachten mit ihren Großeltern verbracht habe.

Auf eine große, medienträchtige Hochzeit, wie bei Harry und Eugenie dürfen die Royal-Fans an Gabriellas großem Tag aber wohl nicht hoffen. Ein Palastinsider verriet dem Magazin Hello, dass die Trauung – für die Gabriellas Eltern selbst aufkommen – eher klein und familiär gehalten wird. Auf eine Kutschfahrt zur Kapelle will das Brautpaar daher verzichten. Auch der spätere Empfang wird nicht im Schloss selbst, sondern im kleineren Frogmore House stattfinden.

Alexandra Diez de Rivera / Empics / Action Press Lady Gabriella Windsor mit Thomas Kingston

Anzeige

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor

Anzeige

Getty Images Lady Gabriella Windsor beim Russian Rhapsody Auction dinner in London, 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de