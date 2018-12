Hailey (22) und Justin Bieber (24) sehen gelb! Das Model und der Sänger sind bis über beiden Ohren verliebt und seit ihrer Hochzeit im September unzertrennlich. Erst vor Kurzem ließen sich die Turteltauben für die Fotostrecke eines Magazins ablichten und zeigten damit aller Welt, dass sie zusammengehören. Die beiden demonstrieren ihre Liebe jedoch nicht nur im wahren Leben, sondern neuerdings auch als Comicfiguren! Denn Hailey und Justin gibt es jetzt als Simpsons-Charaktere!

Auf Instagram teilte der 24-Jährige die Illustration von Stefano Monda. Diese ahmt leinen romantischen Spaziergang des Paares in New York nach. Und wie auf dem Foto zu sehen ist, hat der Zeichner wirklich auf alle Details geachtet: Hailey mit ihrem typischen Bun, Mini-Creolen, Crop-Top und einem Denim-Versace-Zweiteiler und Justin mit pinkfarbener Cap, "Island of the Gods Records"-Shirt und lockerer Jogginghose im Street-Wear-Look. Die Comiczeichnung sieht dem Originalfoto wirklich zum Verwechseln ähnlich. Ein besonderes Bild, auf das die Biebers mächtig stolz sein können.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Justin einen Gastauftritt in der Serie hatte. Bereits 2013 war der Sänger, damals noch mit Föhnfrisur, als Simpsons-Charakter in der Folge "The Fabulous Faker Boy" zu sehen.

WENN.com Justin Bieber und Hailey Baldwin im November 2018

GIOVANNI/MEGA Justin und Hailey Bieber in Beverly Hills

MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin in Los Angeles, Oktober 2018

