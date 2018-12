Bella Hadid (22) ist derzeit glücklicher denn je – und das könnte vor allem an ihrer Beziehung zu Sänger The Weeknd (28) liegen! Im November 2016 trennten sich die beiden nach knapp zwei Jahren Beziehung, doch das Model und der Musiker fanden in diesem Jahr wieder zueinander und feierten ihr großes Liebes-Comeback! Seitdem schwebt das Traumpaar auf Wolke sieben. Vor allem Bella scheint bis über beiden Ohren verliebt, denn in einem Interview hat sie nun pausenlos von ihrem Freund geschwärmt.

In dem Videointerview-Format "73 Questions" der US-Vogue verriet Bella spannende Details aus ihrem Leben. Auf die Frage, wer sie am meisten zum Lachen bringt, schwärmte die 22-Jährige: "Mein Freund." Und auch auf die Frage, wer für sie die schönste Person sei, gab es für die hübsche Brünette nur eine einzige Antwort: "Mein Freund." Über diese zuckersüßen Antworten dürfte sich ihr Liebster Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichen Namen heißt, sicherlich sehr gefreut haben.

Das Paar genießt seine neu aufgeflammte Liebe momentan in vollen Zügen. Und dieses Mal scheint es mehr als ernst zu sein. Denn erst vor wenigen Wochen waren Bella und The Weeknd in New York auf der Suche nach einem Appartement und sollen dabei auch fündig geworden sein. Das Zusammenziehen könnte ein erster Schritt in ihre gemeinsame Zukunft sein.

Instagram / bellahadid The Weeknd und Bella Hadid umarmen sich

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an ihrem 22. Geburtstag

Splash News The Weeknd und Bella Hadid auf der Met-Gala 2016

