Wagen sie nun den nächsten Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft? Als sich Bella Hadid (22) und The Weeknd (28) im Jahr 2016 nach nur einem Jahr Beziehung trennten, hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass es für die beiden doch noch ein Happy End geben könnte. Vor einigen Monaten dann die Überraschung: Das Model und der Rapper sind wieder ein Paar – und seitdem glücklicher denn je! So glücklich, dass sie jetzt sogar zusammenziehen – in eine waschechte Luxus-Bude!

„Zwischen Bella und The Weeknd wird es immer ernster, sie sind sehr verliebt. Sie haben bisher jede Nacht zusammen verbracht, wenn sie zusammen in New York waren“, so ein Insider zu HollywoodLife. Demnach hat Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, seine hübsche Freundin gefragt, ob sie bei ihm einziehen möchte. Diese zögerte nicht lange und stimmte dem Vorhaben zu. Wie der Insider weiter berichtet, haben sich Bella und ihr Liebster eine neue Bleibe in New York gesucht. Dies sei vor allem für die 23-Jährige wichtig gewesen, denn sie wolle sich mit ihrem Partner etwas Eigenes aufbauen und nochmal von vorne starten.

Fündig geworden sind die beiden laut New York Times auch schon. Demnach soll das neue Apartment 470 Quadratmeter groß sein und mit vier Schlafzimmern und vier Bädern, einem Pool, einem türkischen Bad und einem Fitnessstudio ausgestattet sein – und zudem noch einen Kinderspielplatz und ein 470 Quadratmeter große Dachterrasse haben.

Splash News Bella Hadid und The Weeknd

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an ihrem 22. Geburtstag

Splash News The Weeknd und Bella Hadid in New York

