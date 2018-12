Dieser Gang hat Tradition. Jahr für Jahr spazieren die Mitglieder der britischen Königsfamilie am ersten Weihnachtsfeiertag durch den Park in Sandringham zur St. Mary Magdalene Church. Angeführt von Queen Elizabeth II. (92) selbst marschierten nun Prinz Charles (70), seine Söhne William (36) und Harry (34) mit ihren Frauen Kate (36) und Meghan (37) über den langen Sandweg und wurden mit festlichen Glückwünschen der Royal-Fans übersät. Friedlich, harmonisch und vor allem elegant gingen die Blaublüter jetzt in die Kirche.

Leicht vorweg ging dieses Jahr der 70-jährige Thronfolger in einem beigefarbenen Mantel mit dazu passenden Schuhen, einem grauen Anzug und violetter Krawatte. Direkt dahinter ging William, der sich mit einer langen schwarzen Jacke und dickem Schal sehr zurückhielt. Seine Frau hingegen setzte mit ihrem roten Look den Farbakzent der Windsor-Truppe: High Heels, Mantel, Clutch, Hütchen und Handschuhe – alles passte perfekt zueinander und betonte die schlanke Figur der Herzogin. Die schwangere US-Amerikanerin hatte dagegen andere Prioritäten bei ihrem Outfit. Ihr Mantel war eher weit und bequem, der Hut mit zwei Federn jedoch dem Anlass entsprechend. Rotschopf Harry hielt sich ähnlich wie sein Bruder eher bedeckt, kombinierte jedoch stilsicher eine hellblaue Krawatte mit einem marineblauen Anzug.

Doch wo waren eigentlich die restlichen Royals beim Kirchgang geblieben? Prinz Philip (97) verzichtet seit einiger Zeit auf öffentliche Auftritte, soll aber bei bester Gesundheit sein. Im Gegensatz zu Camilla, die aufgrund einer Erkältung absagen musste. Welches Outfit gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Getty Images Die britischen Royals auf dem zur St. Mary Magdalene Church

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Kate und Prinz Harry am 25.12.2018

Matt Porteous for The Royal Family Prinz Charles und Herzogin Camilla auf dem Motiv ihrer offiziellen Weihnachtskarte

